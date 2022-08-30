Düzenlenen toplantıya Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci katılım sağladı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ekinci, yeni sezonda başarılar diledi. »Haber Merkezi
30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Anadolu Masterlar Dostluk Federasyonu, ''2022-2023 Sorgun Sezonu'' adı altında başlayacak olan yeni sezon öncesi Sorgun Gençlik Veteranlar kulübü tarafından yeni sezon toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci katılım sağladı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ekinci, yeni sezonda başarılar diledi. »Haber Merkezi