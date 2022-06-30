Yeni müdür Temel

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüten Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Budak, görevini Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel’e devretti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ şunları söyledi: “Akademya bilginin üretildiği, bilimsel çalışmalarla ülkenin ve insanlığın geleceğine yön verildiği merkezlerdir. Bu sebeple akademyanın olmazsa olmazlarından birisi de lisansüstü eğitim çalışmalarıdır. Lisansüstü Eğitim alanı bizim üzerinde daha çok çalışmamız gereken alanlardan birisi. Yeni açılacak yüksek lisans ve doktora programları ile bu alandaki eksiklerimizi tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bugüne kadar Prof. Dr. Ümit Budak Hocamızın özverili gayretleri ile bu alanda ciddi mesafeler aldık. Ben inanıyorum ki bu bayrağı devralan Prof. Dr. Hamdi Temel Hocamız da yapılan çalışmaları daha ileri boyutlara taşıyacaktır. Görevi devralan Prof. Dr. Hamdi Temel Hocamızı tebrik ediyor, bugüne kadar ki yaptığı çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Ümit Budak Hocamıza da teşekkür ediyorum.”

Rektör Karadağ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ümit Budak ve Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gülay Yılmaz’a görev sürecince gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Karadağ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hamdi Temel’e de yeni görevinde başarılar diledi.

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