Yeni görevine uğurlandı

İl Müftülüğü bünyesinde yaklaşık 10 yıldır şube müdürü olarak görev yapan Yılmaz, sevecen kişiliği ve çalışkanlığı ile müftülük personelinin muhabbetini kazanmıştı. Veda programında İl Müftüsü Ali Gülden, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Yılmaz’ a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Daire personeliyle vedalaşan Fevzi Yılmaz, daha sonra Çanakkale İl Müftülüğüne yolcu edildi. »Haber Merkezi