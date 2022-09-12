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Yeni dönemde başarılar

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 02:28
Yeni dönemde başarılar

Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yaz tatili sona erdi ve artık okullarımız öğrencilerine ve öğretmenlerine kavuşuyor. Yıllardır bir türlü düzeltilemeyen eğitim sistemine rağmen okullarımız bugün açılıyor. Hastalık olmadan bir eğitim ve öğretim yılının tamamlanması en büyük arzumuz. Sağlık, ekonomi ne kadar önemliyse eğitim o kadar önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' bu söz doğrultusunda eğitim ve öğretime gereken önem verilmelidir. Özellikle siyaset hiçbir zaman eğitime karıştırılmamalıdır.  Keyfi kararlar çocuklarımızın geleceğinden çalıyor. Her yıl değiştirilen müfredat, sınav sistemi çocuklarımızın okullarına ve sisteme adapte olmasını zorlaştırıyor. Maalesef bugün eğitim sistemimiz yap-boz tahtasına dönmüş durumda. Birinci sınıfa başlayan bir öğrencimiz başladığı sistemle 8'nci sınıfta lise sınavına, 12'nci sınıfta üniversite sınavına giremiyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için fen bilimleri, matematik, fizik gibi konulara müfredatta ağırlık verilmesi gerekiyor. Özellikle üniversite sınavlarda matematik sorularında doğru cevap ortalaması eğitim sistemimizin ne kadar düzensiz ve öğretici olmadığını kanıtlıyor. Eğitim hükümet meselesi değil bir devlet meseledir. Bu doğrultuda hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimize yol gösterici ve öğretici programlar yapmalı eğitimdeki başarımızı artırmalıyız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamalı, tüm öğrencilerimizin aynı şartlar altında okula gitmelerine destek olmalıyız" dedi. »Haber Merkezi 

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Yeni Dönemde Başarılar
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