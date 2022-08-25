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Yeni dönem için hazır

Çekerek ilçesinde Temel Eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında Çiçek Anaokulunda yenileme çalışmaları yapıldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Yeni dönem için hazır

Proje kapsamında Çiçek Anaokulunun merdivenleri yenilenerek, dış cephe ve iç mekân boyası yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Temel Eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında Çiçek Anaokulunun merdivenleri yenilenerek, dış cephe ve iç mekân boyası yenilendi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuz öğrencilerine daha güzel bir ortam sağlanmış oldu.” dedi. 
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