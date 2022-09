Yeni dönem başladı

Erdoğan Akdağ İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaz tatilinde büyük bir gayret ve emekle okulların tadilatının yapıldığını ve yeni yatırım temellerinin atıldığını belirten Polat, "Eğitim yuvalarımızı çocuklarımıza fiziki ortamları en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettik. Şükürler olsun yiğitler şehri Yozgat'ımızda eğitim altyapısında çok fazla bir sıkıntımız yok. Binalarımız çok güzel, atölyelerimiz çok güzel, salonlarımız çok güzel, imkânlarımız çok güzel. Binaları güzelleştiren, binaya değer katan sevgili yavrularımız ve onların kıymetli öğretmenleri, Evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı il genelinde okul öncesinde 4 bin 402, ilkokulda 20 bin 919, ortaokulda 21 bin 423 ve lisede 22 bin 866 olmak üzere 69 bin 610 öğrencinin 458 okulda eğitime başladığını aktardı.

Yazıcı, “İlimizde 38 tane yatırım planlanmış ve bunlardan 12 tanesinin inşaatına başlanmış ve diğerlerinin ihale süreçleri devam etmektedir. Aynı zamanda bu yıl 118 okulumuzda 30 milyon TL bedelle onarımlar yapılarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin en iyi imkânlarla eğitim alması sağlanmış olup, Bakanlığımız tarafından yürütülen 10.000 Okul Projesi kapsamında 2 milyon, Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi kapsamında ise 3 milyon 200 bin lira harcanarak öğrencilerimizin eğitim ortamları daha da iyileştirilmiştir. Bunların yansıra 5 köy okulumuz açılarak bünyelerine köy yaşam merkezleri kurulup öğrenci ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İlimiz genelinde 693 bin ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin masalarında hazır hale getirilmiştir. 2. ve 12. sınıflar arasındaki tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrencilerimize Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak gönderilen 483 bin 531 adet kaynak kitap dağıtılarak bu yöndeki ihtiyaçta giderilmiştir. Tüm çabamız göz aydınlığımız öğrencilerimize daha güzel bir miras bırakmak içindir. Çünkü ülkemizin bugünleri bizlere, yarınları ise onlara emanettir. Eğitim süreçleri yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, velilerimiz ve tüm paydaşların kendi sorumlulukları dâhilinde müştereken yürütülmesi gereken dinamik bir süreçtir. Eğer bu paydaşlardan biri eksik olursa veya görev ifasında aksamalar olursa süreçte aksamaların olması kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm paydaşlarımızın eğitime dâhil edilerek arzu edilen çalışmaları birlikte gerçekleştirme hedefimiz devam edecektir. Her meslek dalının kendi dinamiği içinde öneminin olduğunu biliyoruz. Evlatlarımız çalışma hayatına atıldıklarında hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, işinin ehli olan, vatanını, bayrağını ve milletini seven mutlu bireyler olarak yetişmeleri elzemdir, önemlidir ve en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda tensip ve destekleriyle motivasyonumuzu artıran Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Valimize ve tüm devlet ricalimize şükranlarımı sunuyorum. Fedakârlığın en güzel örnekliğini göstererek öğrencilerimizin gönlüne dokunan ve onlara yaşamlarında ışık tutan saygıdeğer meslektaşlarıma, tüm eğitim çalışanlarına, velilerimize, saygıdeğer Yozgat halkına ve eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür eder, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra ilk ders zilini çalan Vali Polat ve protokol üyeleri, sınıfları ziyaret etti. »AA/Rabia Şahin