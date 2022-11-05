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Yeni bir yatırım

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından yeni bir yatırıma imza atılıyor.

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Yeni bir yatırım

Yapmış olduğu yatırımlar ve ilçeye kazandırmış olduğu eserler ile adından sıkça söz ettiren Boğazlıyan Belediyesi yeni bir yatarım için hazırlıklara başladı.
Boğazlıyan Belediyesi tarafından Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yapılan yatırım vatandaşlara ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan’a bir yeni yatırım daha kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz.
Çevre yatırımlarımıza verdiğimiz önem neticesinde hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için çalışmalarını hızla başlattığımız Atık Su Arıtma Tesisinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yatırımlarımızla ilçemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Yatırım
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