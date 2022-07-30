Belediye tarafından beldenin giriş yoluna yapılan kilit parke döşeme işlemi sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile beldeye yeni bir görünüm kazandırılacağını belirten Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Belediye olarak yapmış olduğumuz yol ve kilit parke döşeme işlemlerini aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında beldemizin giriş yoluna kilit parke döşeme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımızı tamamladığımızda beldemiz yeni bir görünüm kazanacak” şeklinde konuştu.

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