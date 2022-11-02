Yeni başkan Özcan

Türkiye ve Avrupa’da ki federasyon başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede iki aday başkanlık için yarıştı. Kayseri Yozgatlı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özcan ‘Beyaz Liste’ ile seçime girerken; Trakya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Burhan Koç ‘Sarı Liste’ ile yarışa girdi.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan genel kurula katılım oldukça yüksek oldu. Yapılan kıyasıya seçimlerin sonucunda Beyaz Liste ile seçimlere giren Kayseri Yozgatlı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özcan, 168 delegenin oy kullandığı seçimlerde; 87 oy alarak Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Genel Başkanı oldu. Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Trakya Bölgesi federasyonlarının yanı sıra Almanya, Avusturya Belçika, Fransa ve Hollanda’da ki federasyon başkanları da genel kurula tam kadro olarak katıldılar. Yapılan genel kurul toplantısına, Yozgat milletvekilleri ve çok sayıda davetli topluluğu da katıldı.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Başkanı seçilen Kayseri Yozgatlı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özcan, oluşturduğu yönetimle Yozgatlılara en güzel hizmeti vermek amacıyla elinden gelen gayreti bir ekip ruhu içinde yapacaklarını ifade ederek kendilerine destek veren, genel kurula katılan herkese canı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

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