Yeni başkan Katipoğlu

Göreve başlayan İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, basın açıklamasında bulundu.

İl Başkanı Katipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Sayın Metin Özışık’ın görevden alınması ile boşalan İl Başkanlığı görevine; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin yüksek tensipleri ile atanmış bulunmaktayım. Yüce Türk Milletine ve Yozgat’ımızın kıymetli insanlarına siyaset yolu ile hizmet etme fırsatı bahşeden Yüce Allah’a hamdolsun. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

İYİ Parti, Türk milletinin her alanda değerlerinin çökertildiği, üreticilerimizin üretmekte, dar gelirlilerimizin geçinmekte zorlandığı, geleceğimizin teminatı Türk gençliğinin adeta işsizlik ve umutsuzluk içerisine düşürüldüğü, milletimizde adalete ve siyasete olan güvenin yerle bir edildiği, habur rezaletlerinin, PKK açılımı ihanetlerinin, yolsuzluk ve hırsızlıkların normalleştirildiği, vatan topraklarının ve şerefli Türk vatandaşlığının yabancılara adeta peşkeş çekildiği, kamuda haksız atamaların, 5-10 yerden maaş alan danışmanların at oynattığı, çocuklarımızın sınav sorularının alenen çalındığı, kısacası ülkemizin maddi manevi çöküşünün hazırlandığı bir dönemde; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener liderliğinde Cesur Yürekler tarafından her türlü baskı, tehdit ve engellere rağmen Türkiye’nin ufkundan doğan bir Güneş’tir.

Kurulduğu günden bu yana oylarını hızla artıran ve çığ gibi büyümekte olan İYİ Parti Milletimizin umudu olmuştur ve tek başına iktidara yürümektedir.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in her fırsatta söylediği gibi, ‘Vatan, Türk Milleti ve Al Bayrağımıza kastetmemiş her vatandaşımıza kapılarımız açıktır.’

İlçe Başkanlarımızın birçoğunun, il teşkilatı üyelerinin ve partililerimizin yoğun şikâyetleri üzerine Genel Merkezimiz tarafından Metin Özışık hakkında inceleme ve tetkik yapılmış olup, 05 Eylül 2022 tarihinde yönetimi ile beraber görevden el çektirilmiştir.

Mazûl İl Başkanı 05 Eylül 2022 tarihinde görevden el çektirilmesine rağmen 07 Eylül 2022 tarihinde yersiz, mesnetsiz ve hükmü olmayan bir basın açıklaması ile istifa ettiğini duyurmuştur. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak; önce ülkemiz ve Yozgat’ımız için gece gündüz demeden çalışacak, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Nerede olursa olsun Bozok yaylasının evlatlarının derdi bizim derdimiz olacaktır.

Kısacası ‘İşimiz de Yozgat, gücümüz de Yozgat olacaktır.’

Bu vesile ile tüm hemşerilerime saygı ve selamlarımı sunuyor, vatan ve milletine sevdalı tüm vatandaşlarımızı İYİ Parti güneşinde, Türk Bayrağımızın altında toplanmaya, bu harami düzeni sandıkta göndermeye davet ediyorum.”

»Haber Merkezi