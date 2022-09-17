Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29

Yem mesaisi başladı

Yozgat’ta çiftçiler tarafından ekimi gerçekleştirilen ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırların hasadına başlandı. Çiftçiler hayvanlarının kışlık yemlerini tedarik etme telaşı yaşıyor.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Yem mesaisi başladı

Yozgat’ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin vazgeçilmez ürünü mısır silajında hasat başladı. Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında da çiftçiler, hayvanların kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları biçmeye başladı. Çiftçiler, özellikle süt veriminde önemli artış sağlayan ve besin değeri yüksek olan silajlık mısırın hasadı için yoğun mesai harcıyor.
Araplı kasabasında 20 yıldır çiftçilikle uğraşan 45 yaşındaki Adem Göçer, “Bu yıl mısır hasadımızı yaptık, verimimiz çok güzel. Dönümünden 6-7 ton mısır elde ettik. Mısır üretiminde sulama çok önemli, mahsul yeterince sulanırsa verim de o kadar yüksek oluyor. Depolama işlemi de çok önemli. Depolamada sıkıştırılması ve üzerinin kapatılmasına dikkat edilmesi gerekir. Yoksa küf yapıyor, bu da hastalıklara neden oluyor, buzağı ölümlerine neden oluyor. Önümüzdeki yıllarda sulamayla birlikte verimimizin daha da bol olacağına inanıyorum.” dedi.
Mısır silajının hayvanların et ve süt veriminde faydalı olduğunu da söyleyen Göçer, “Silajın bize çok büyük avantajları var. Hayvanlarımızın kışlık yemlerini hazırlıyoruz. Yem maliyetleri yüksek olduğu için yemimizi kendimiz üretiyoruz. Hayvancılık güzel iş, kendi yemimizi kendimiz yaptığımız da daha da güzel oluyor. Hayvanlarımız için kış hazırlıklarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yem Mesaisi Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur park tamamlanıyor
Huzur park tamamlanıyor
Yakacık’ta bir araya geldiler
Yakacık’ta bir araya geldiler
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
Basın buluştu
Basın buluştu
Değerlendirmeler devam ediyor
Değerlendirmeler devam ediyor
Etkinlikler ile kutlandı
Etkinlikler ile kutlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim