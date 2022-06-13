Yazıcı’ya ziyaret

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Çankırı Memur Sen İl Temsilcisi Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ahmet Dönmez ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.