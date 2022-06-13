Yazıcı’ya ziyaret

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Yazıcı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haber Merkezi
13 Haziran 2022 Pazartesi 00:38
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Yazıcı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Çankırı Memur Sen İl Temsilcisi Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ahmet Dönmez ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Yazıcı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haber Merkezi