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Yazıcı son dönemi değerlendirdi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bitmesiyle yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Yazıcı son dönemi değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ hayata geçirildi. Yozgat il Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde proje kapsamında 92 yeni anasınıfı açıldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca anasınıfları için gönderilen 72 adet donatımların okullara teslim edildiğini bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “İlimizde 5 yaş okullaşma oranı yüzde 72'den yüzde 95,75'e, 3-5 yaş okullaşma oranımız ise yüzde 32'den yüzde 54'e yükselmiştir. Toplam 5 yaşta 5 bin 107 öğrenci 3-5 yaşta 8 bin 224 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. İyileştirme kapsamında 67 ilkokul-ortaokul, 8 anaokulu 3 anasınıfı projeye dâhil edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 12 adet yeni anaokulu ihtiyacı belirlenmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir. Çevre Dostu Okul Projesi kapsamında 14 ilçemizde birer okul belirlenmiştir ve yine çalışmaları koordineli bir şekilde devam etmektedir” dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İyileştirme kapsamındaki 65 okulda öğretmenler odasının yenilenmesi için 1 milyon 68 bin 700 lira ödenek gönderildiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, “İyileştirme kapsamındaki 65 okulumuzun öğretmenler odasının bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye, dolap ihtiyacı için 1 milyon 68 bin 700 lira ödenek gönderilmiş olup tamamı kullanılmıştır. İyileştirme kapsamındaki 33 okulumuzun müzik odası talebine ilişkin Bakanlığımızca 495 bin lira ödenek gönderilmiş olup tamamının alımları yapılmıştır. İyileştirme kapsamındaki 61 okulumuzun spor malzeme seti talebine ilişkin Bakanlığımızca 247 bin lira ödenek gönderilmiş olup tamamının alımları yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından anasınıfı onarımı için 360 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekle 92 anasınıfının küçük onarımı yapılmıştır. İyileştirme kapsamında 75 ilk ve ortaokullarımızın onarım talepleri 11 milyon 762 bin 537 TL olup İlk etapta 1 milyon ilimiz inşaat emlak birimine Bakanlığımızca gönderilmiştir. Gönderilen bu ödenek ilçelerimizin veri giriş talepleri oranında paylaşımı yapılarak onarımların yapılması için ilçelere gönderilmiştir. Çalışmalar il ve ilçe müdürlüklerimizce devam etmekte olup, yapılan çalışmalara katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Haber Merkezi

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