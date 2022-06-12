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Yaz etkinlikleri

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Milli Egemenlik Ortaokulu tarafından yaz etkinlikleri gerçekleştirildi.

12 Haziran 2022 Pazar 00:13
Yaz etkinlikleri

Düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Hasan Bakır, Coşkun Bölükbaşı ve Aydın Bora, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı. 
Düzenlenen programda bir çok etkinliğin yer aldığını belirten Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Tahsin Akdeniz, “Okulumuz ‘Yaz Etkinlikleri Şenliği’ kapsamında okul bahçemizde veli ve öğrencilerimizin hazırladığı kermesler yapılmıştır. Ayrıca şenliğimizde STEM gösterisi, bilgi yarışmaları, münazara, basketbol, futbol ve voleybol müsabakaları, okulumuz müzik korosu gösterisi ve İngilizce Festivali düzenlendi. Şenliğimize teşriflerinden dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal olmak üzere İlçe Şube Müdürlerimiz Hasan Bakır, Coşkun Bölükbaşı ve Aydın Bora'ya, okul ve kurum müdürlerimize, öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Katılımlarından ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal, “Okullarımızın son günlerinin yaklaştığı bu zamanda kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler ile bunu taçlandırmanızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi. 
Şenliklerin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal tarafından dereceye giren takımlara ve öğrencilere madalyaları verildi.
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:46
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