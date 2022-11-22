Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.570,32
ALTIN
1.044,37
DOLAR
18,64
STERLİN
22,11
EURO
19,14

Yayla yolu kullanıma açıldı

Çekerek ilçesinde yaz aylarında Özükavak yaylasına ulaşımın rahatlıkla sağlanılması için yapılan yeni yol hizmete sunuldu.

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Yayla yolu kullanıma açıldı

Özellikle yaz aylarında orman ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığı Özükavak yaylasına ulaşımın sağlanması için Çekerek İl Özel İdaresi desteğiyle 5 kilometrelik yeni yol yapıldı.
Yayla yolunun beldeye yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Bu yol kasabamızın olmazsa olmazı bir yol. Yaylamız bu bölgede en büyük alana sahip. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız var ve yaz ayları burada 60 çadırımız kuruluyor. 4 ay kadar yaylacılarımız burada kalıyor ve yaşamlarını sürdürüyor. Bununla beraber orman kesim alanlarımız da var. Orman bölge şefliğimize bağlı ama kullanımı bize ait. Eski yol nedeniyle bu ormandan odunların taşınmasında ve vatandaşa ulaştırılmasında büyük zorluklar çekiliyordu. Bu yolda devletimizin, Çekerek İl Özel İdaremizin iş makineleri desteğiyle çalışmalara başladık. 3-4aylık bir çalışma sonunda bu yolu faaliyete geçirdik. Yıllarca buraya bakım yapılmamıştı, burada ulaşım çok zordu. Kasabaya ulaşımı hem kısalttık hem de daha rahat bir ulaşım sağladık.” dedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yayla Yolu Kullanıma Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasilerden destek
Siyasilerden destek
İHH atamaları tamamlanacak
İHH atamaları tamamlanacak
Bozok hocalarından kitap
Bozok hocalarından kitap
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
6’ncı sırada yer aldı
6’ncı sırada yer aldı
Bursiyerler toplandı
Bursiyerler toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim