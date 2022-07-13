Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde yayla şenliği düzenlendi. Gerçekleşen şenliğe Belediye Başkanı İrfan Akın ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen şenlikle ilgili Belediye Başkanı Akın, “Yelten köyümüz yayla şenliklerine katıldık. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğine katkı sunan bu güzel organizasyonun yapılmasında emeği geçen başta yelten köyü dernek başkanımız Sayın Beyler Anaç’a, yelten köyü muhtarımız ve katkı sunan herkese Kadışehri halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

