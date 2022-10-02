Köseli İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen eğitime Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. »Haber Merkezi
02 Ekim 2022 Pazar 02:11
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.
Köseli İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen eğitime Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. »Haber Merkezi