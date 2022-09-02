Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.142,74
ALTIN
994,27
DOLAR
18,21
STERLİN
21,05
EURO
18,13

Yatırımlar konuşuldu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca'yı ziyaret etti. 

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Yatırımlar konuşuldu

DSİ tarafından Yozgat’a yapılan yatırımların görüşüldüğü ziyarette devam eden projeler, talepler ve ödenek destekleri hususunda fikir alış verişinde bulunuldu. 
Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Genel Müdürü Akca'ya teşekkür eden Başer, “Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Lütfi Akca'yı ziyaret ettim. Sayın Genel Müdürümüzle Yozgat’ımızın DSİ yatırımları, devam eden projeler, taleplerimiz ve ödenek destekleri hususunda görüşme yaptık. Sayın Genel Müdürümüze, Yozgat’ımıza verdiği destek ve ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Yatırımlar Konuşuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Süre 21 Eylül’e uzatıldı
Süre 21 Eylül’e uzatıldı
Pazarı gezdi
Pazarı gezdi
Sözleşme yapıldı
Sözleşme yapıldı
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim