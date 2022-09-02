Yatırımlar konuşuldu

DSİ tarafından Yozgat’a yapılan yatırımların görüşüldüğü ziyarette devam eden projeler, talepler ve ödenek destekleri hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Genel Müdürü Akca'ya teşekkür eden Başer, “Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Lütfi Akca'yı ziyaret ettim. Sayın Genel Müdürümüzle Yozgat’ımızın DSİ yatırımları, devam eden projeler, taleplerimiz ve ödenek destekleri hususunda görüşme yaptık. Sayın Genel Müdürümüze, Yozgat’ımıza verdiği destek ve ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

