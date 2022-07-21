Yatırımlar konuşuldu

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 2022 yılı 2’nci dönem sonu itibariyle genel bütçe ve mahalli idare yatırımları hakkında bilgi verildi. 2022 yılı 2. dönem sonu itibariyle genel bütçe ve mahalli idare yatırımları olarak; ulaştırma ve haberleşme sektöründe 10,4 milyar lira proje bedelli 46 adet proje, tarım sektöründe 7,4 milyar lira proje bedelli 100 adet proje, enerji sektöründe 321 milyon lira proje bedelli 5 adet proje, eğitim sektöründe 777,3 milyon lira proje bedelli 49 adet proje, sağlık sektöründe 140,5 milyon lira proje bedelli 8 adet proje, turizm sektöründe 1,8 milyon lira proje bedelli 4 adet proje, diğer kamu hizmetleri ve sosyal sektöründe 891,7 milyon lira proje bedelli 84 adet proje, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 150,3 milyon lira proje bedelli 10 adet proje olmak üzere toplamda 20,1 milyar lira proje bedelli 306 proje uygulanmaktadır.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 25,48

2022 yılı 2. dönem sonu itibariyle ulaştırma ve haberleştirme sektöründe 5,1 milyar lira, tarımda 546,8 milyon lira, enerjide 225 milyon lira, eğitimde 24,4 milyon lira, sağlıkta 3,6 milyon lira, turizmde sıfır lira olmak üzere diğer kamu hizmetleri ve sosyal sektöründe 55 milyon lira, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 57 milyon lira olmak üzere 6 milyar lira harcama yapılmıştır ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25.48’dir.

26 PROJE TAMAM

306 projeden 26 adet proje tamamlanmış olup, 150 adet proje çalışmaları devam etmekte, 59 proje ihale aşamasında, 62 projeye ise başlanılmamış olup 9 proje tasfiye edilmiştir.

Konuşmanın ardından kurumların bölge ve il müdürleri, il genelinde uygulanan projeler hakkında bilgi verdi.

»Rabia Şahin