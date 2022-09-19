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Yatırımlar hizmete açıldı

Boğazlıyan'ın Ovakent beldesinde belediyece yapılan tohum eleme tesisi, su deposu, atık su arıtma tesisi, belediye ekmek fırını düzenlenen törenle hizmete açıldı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:54
Yatırımlar hizmete açıldı

Açılış töreninde konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti'nin temel felsefesinin "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışı olduğunu söyledi.
Yozgat'ın her köşesine hizmetin adil ve eşit dağıtılması noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Başer, "Belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ovakent'e doğal gaz gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yamula Barajı'ndan da su gelmesi için belediye başkanımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah Ovakent suya kavuşacak." dedi.
Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük de yapımı tamamlanan ve devam eden projelerinin toplam değerinin 160 milyon lira olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. »AA

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Yatırımlar Hizmete Açıldı
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