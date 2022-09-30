Yatırımlar değerlendirildi

Ziyarette Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya geldiler. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan mali genel kurulun hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çağan, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın önümüzdeki süreçte Yozgat’ımıza katkı sağlayacak çalışmalar yapacağınızdan şüphemiz yok. Başkanımız gerçekten başarılı işlere imza atıyor. Bunların en bariz örnekleri ise Turhal Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifidir. Ben bir kez daha başkanıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

‘SEÇİM BİTTİ GEÇİM BAŞLADI’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Mali genel kurulun beklenenin üzerinde yankı uyandırdı. Sonuçta mali genel kuruldu. Ufak tefek gerginlikler haricinde çok şükür kazasız belasız sonuçlandı. Eskilerin ifadesi ile ‘Seçim Bitti, Geçim Başladı’ artık iş zamanı. Kampanyanın başlayacağı bir mevsimdeyiz. Alınması gereken kararlar var. Yenifakılı da çiftlik kurulması konusunda görüşmeler yapmıştık. O konuda çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte Boğazlıyan OSB’ de bizlere bir fabrika yeri tahsis edildi. Oraya inşallah ambalaj üzerine fabrika kuracağız. Bunun dışında Boğazlıyan’da bizim 40 bin tonluk lisans depomuz var. Bu sene lisanslı depoların önemi daha net bir şekilde anlaşıldı. Çiftçinin ürünü bu manada doğru bir şekilde değerlendiriliyor. İlave olarak 10 bin tonluk kapasiteyi artırmak için çalışmaları başlattık. Buna benzer projeler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARDA BEKLENTİ VAR’

Ekonomik şartlar içerisinde hem işlerini aksatmadan sağlıklı şekilde yürütmenin yanında yatırımlarda yapmanın herkesin başaracağı bir şey olmadığını kaydeden Akay, “Çok şükür Kayseri Şeker bunları işlerini aksatmadan yürütecek güçte. Hasat dönemi geldiği için fiyatlar konusunda bir beklenti var. Bu konuda da geçtiğimiz günlerde şeker sektörünün sorunları konulu bir toplantı yapıldı. Tarım bakan yardımcısı başkanlık etti. Orada da değerlendirildi. Pancar fiyatı artan maliyetler çerçevesinde olması gerekir diye değerlendirildi.” dedi.

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