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‘YATIRIMCILAR TEDiRGiN’

EPDK tarafından tartışmaya açılan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ndaki bazı düzenlemelerin mevcut yatırımları zora sokacağı gibi yeni yatırımların da önünü kapatacağını belirten Başkan Çelik, “12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan ve halen yürürlükte olan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ ile tüketim abonelerine ‘Sözleşme Gücü’nün iki katı kadar lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkânı sağlamaktadır." dedi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:37
‘YATIRIMCILAR TEDiRGiN’

EPDK tarafından tartışmaya açılan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ndaki bazı düzenlemelerin mevcut yatırımları zora sokacağı gibi yeni yatırımların da önünü kapatacağını belirten Başkan Çelik, “12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan ve halen yürürlükte olan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ ile tüketim abonelerine ‘Sözleşme Gücü’nün iki katı kadar lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkânı sağlamaktadır. Yapılmaya çalışılan yeni düzenleme ile tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verilmesi öngörülmektedir ve bu da büyük haksızlığa yol açacaktır” dedi. 
YATIRIMCILARIN SORUNLARI ANKARA’YA AKTARILACAK
Ülkede ciddi bir enerji açığı olduğuna dikkat çeken Çelik, “Yenilenebilir enerji tam da ihtiyacımız olan, yeşil dönüşümün ruhuna uygun bir yatırım. Yeri müsait olan firmalarımız da enerjiye bu kadar ihtiyaç varken bir katkı sağlayalım diye kredi kullanarak, borçlanarak fazlasını sisteme satmak amacıyla yönetmeliğe uygun olarak bu yatırımları yapıp, bu yükün altına girdiler. Yapılmak istenen yeni düzenleme ile üstelik de hukuka uygun olmayan biçimde geriye dönük, geçmiş yatırımları da kapsayacak bir şekilde tüketim fazlasının bedelsiz olarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) aktarılması planlanıyor. Cari açığımızın ana kaynağı ithal ettiğimiz enerji iken ve yerli kaynaklarla enerji üretimini arttırabilmek için çaba gösterirken, yeni yatırımcılarımızı caydıracak, daha önce yatırım yapmış olanları sıkıntıya sokacak yapılması planlanan bu değişikliğin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, GES yatırımı yapan firma temsilcileri ile görüşmeler yaptıktan sonra, Yozgat’ın yerel siyasi temsilcileri ile konuyu değerlendirip, yatırımcıların sorunlarını Ankara’ya aktarmak için hazırlıklarımıza başladık” diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YATIRIMCILAR TEDiRGiN
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