Yatırımcılar ilgili

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleri ile kısa sürede Türkiye’de rekor sayılacak sürede kuruluşu gerçekleşen Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

OSB’de incelemelerde bulunan Başkan Coşar, tekstil firmasının yatırımda bulunduğunu söyledi.

Coşar, “Yaklaşık bin 300 vatandaşa istihdam sağlayacak fabrika, 145 dönüm sanayi alanı üzerine yapacağı iplik ve kumaş üretim fabrikası için projesine yeni çalışmaları entegre ederek bölgemizdeki yatırımına başladı. Bereketli topraklarımız üzerinde yaptığımız her yatırım, ilçemizin geleceğine bir iz bırakacak. Hayırlı olsun.” dedi. »Haber Merkezi

