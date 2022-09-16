Yatırımcılar ile sözleşme imzalandı

TKDK İl Koordinatörlüğü, IPARD II 11’inci başvuru çağrı döneminde incelemeler sonucunda Yozgat’ta projeleri onaylanan yatırımcılar ile TKDK toplantı salonunda sözleşme imzaladı. Gerçekleşen imza törenine AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve yatırımcılar katıldı.

Yozgat'ta güzel şeyler olduğuna değinen İl Koordinatörü Selim Türker, “Biz hepinizi tanıyoruz. Geliyorsunuz ve görüşüyorsunuz. Projelerinize yardımcı oluyoruz. Tabii sayın vekilim ve büyüklerimiz de bu konuda yardımcı oluyor. Sizin sorunlarınız olsa bile bizim danıştığımız insanlar. Onlar burada bir sorunumuz var diyoruz. Onlar çözmeye çalışıyorlar. Geçenlerde kooperatiflerle ilgili sıkıntı oldu. Biliyorsunuz bunun için çok uğraştık ama çözdük. Kooperatifler Yozgat'ta iyi gelişmeye başladı.” dedi.

KOOPERATİFLER GÜZELDİR

Türker konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşın ekinini ya da balyasını yapıyorsunuz. Birlik oluşuyor ilçelerimizde ve köylerimizde. Hepinizin ki şu anda köy bazlı kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. Biz bunlardan çok mutluyuz. Tabii bunda silaj alanlar var, biçerdöver alanlar var, taş toplama makinesi alanlar var. Örnek birkaç tane çıkarttığımız oldu. Mesela Sarıkaya da oldu. Çok büyük bir miktarda geçen sene silaj ekimimiz oldu. Bunu işlediler ve diğer illere sattılar. Bizim şu anda yaptığınız ahırlarımız olsun, süt üretim çiftlikleri olsun, besi hayvanlarıyla birlikte olsun il dışına hayvan satışımız ve yem bitkileri satışımız gerçekleşiyor. Çok güzel şeyler oluyor. Tabii sizleri burada karşılıyoruz. Bizde sizlere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şikâyetçi olan yoktur diye düşünüyorum aranızda. Hatta kooperatiflerimiz işlesin diye elimizden gelen en hızlı şekilde arkadaşlarımızla birlikte bir projelerinizi tamamına erdirdik. Makinelerinizi kullanabildiniz, sözleşmelerini imzaladık. Hatta ödemelerimizi de yapmaya başladık yavaş yavaş. Yatırım yapmaya devam edelim kooperatifler güzeldir.” ifadelerini kullandı.

‘DESTEKLERDEN EN ÇOK YARARLANAN İLLERİN BAŞINDA YOZGAT VAR’

Milletvekili Başer törende, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı destekleme Kurumu üzerinden Yozgat’a yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden proje desteklerinden en çok yararlanan illerin başında Yozgat’ın geldiğini vurgulayan Başer, 2022 yılında şuan itibariyle 22.5 milyon lira ödeme yapıldığına vurgu yaptı. Yılsonu itibariyle bu rakamın 90 Milyon lira olacağını belirten Başer, Yozgat ve ilçelerinin proje kültürü ve fonların kullanımı açısından birçok ilden daha iyi duruma geldiğini, kırsal kalkınma hamleleri sayesinde tarım ve hayvancılık ürünlerinin artış göstermesi sebebiyle, bu ürünleri işleyen ve pazarlayan sanayi tesislerinin de Yozgat’ta hızla artış gösterdiğini söyledi.

‘YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN VE HAYVANCILIĞIN ARTMASINI BEKLİYORUZ’

Kooperatiflerle alakalı bilgi paylaşımında da bulunan Başer, “Kırsal alanda bir örgütlenme çeşidi olan kooperatifler o yörenin ve bölgenin girişimcilik kültürüne büyük katkılar sağlamaktadır. Bu kooperatifler sayesinde sermaye birleşimi ile daha büyük çaplı işler yapılabilmektedir. Birlikten kuvvet doğar atasözümüzün burada doğru olduğunu kooperatiflerimizde görmekteyiz. Son yıllarda devletimiz bütün kanallardan kooperatiflerimize destek vermekte ve geliştirmektedir. TKDK olarak bizde kooperatiflerimizin yaptıkları yatırıma ve projelerine hibe desteği veriyoruz. Bu gibi kooperatiflerin sayısının çoğalarak artmasını istiyoruz. Son yıllarda Yozgat ilinden diğer illere büyük çaplı yem bitkilerinin ve hayvan satışının gerçekleştiğini görmekteyiz. Yapılan modern tesisler ve hibeler sayesinde Yozgat’ta yem bitkileri üretiminin ve hayvancılığın önümüzdeki yıllarda daha da büyük miktarlarda artmasını bekliyoruz.” dedi.

‘YATIRIMCILARA DA İŞ DÜŞÜYOR’

TKDK projelerinin Yozgat için oldukça büyük katkılarının olduğunu ifade eden Başer, “İlimizde yatırımları artırmak için çalışan kurumlarımızın yanı sıra Yozgatlı hemşerilerimize ve Yozgat’a yatırım yapmak isteyen müteşebbislere de iş düşüyor. Devletimiz tarım, hayvancılık, et-süt fabrikaları, otel, restoran gibi birçok alanda TKDK aracılığıyla yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlıyor. Bu desteklerin yanı sıra yatırımcılara vergi muafiyeti de sağlanıyor. Yatırım yapıp bu topraklarda istihdam oluşturmaya, kendini geliştirmeye gönül vermiş insanımız için bulunmaz bir fırsat olarak karşımıza çıkan bu desteklerden en iyi şekilde istifade edilmesini temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da önemle üzerinde durduğu yerli ve milli tarım atağının gerçekleştirilebilmesi için hükümetimizin uygulamaya koyduğu bu destekleme programlarından yararlanarak ülkemizin ve milletimizin gelişimine katkı sunmamız gerekmektedir.” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİLERİMİZİ HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM’

Yozgat’a yatırım yapmak isteyen girişimcilerin her zaman yanında olduğunu, projeleri bizzat takip ettiğini dile getiren Başer, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi TKDK’nın projelerinden ve hibe desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum. Yozgat’ta yatırımları izleyeceğiz, yatırımcılara zor anlarında destek olacağız. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin artması, tarım ve hayvancılığın daha modern bir hale gelmesi, daha fazla tarımsal istihdamın sağlanması ve bu ürünlerin sanayi tesislerinin Yozgat’a kazandırılması için işlerin takipçisi olacağız. TKDK, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarıma ve kırsal kalkınmaya destek vermeye devam edecektir.” şeklinde konuştu.

»Muhammed Üstüntaş