Yatırım artarak devam ediyor

Birçok yatırıma imza atan Boğazlıyan belediyesi ulaşıma yapmış olduğu yatırımları da artarak sürdürüyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın başkanlığındaki Boğazlıyan Belediyesi, ilçe genelinde daha rahat ve güvenli ulaşımına yönelik rekor bir seviyede çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmaların her zaman daha da artarak süreceğini belirten Başkan Coşar, “Çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizin daha yaşanır olması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Birçok konuda yatırımlarımızı artarak sürdürdük. Ulaşım konusuna geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz yatırımlarımızı da artarak sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi