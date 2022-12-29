“Yatağa aç girmeyecekler”

Proje kapsamında ilçedeki yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan vatandaşlara, devletin yanlarında olduğu hissettiriliyor.

Son 9 ayda hayırseverler tarafından aşevine bağışlanan koyun sayısı 110 adete ulaştı.

Saraykent’te yaşayan tek bir vatandaşın dahi yatağa aç girmemesinin devletin güvencesi altında olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Her gün 200’ün üzerinde haneye sıcak yemek ulaştıran aşevimiz, gün geçtikçe daha farklı bir noktaya geliyor. Hayırsever vatandaşlarımız, her geçen gün projeyi daha da sahipleniyor. Bugün eğer ilçemizde tek bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise bunun mesuliyetinin şahsıma ait olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceyle yola çıktığımız bu süreçte öyle örnekler gördük ki… Vatandaşımız devletine yük olmak istemiyor. Muhtaç olduğu halde, benden daha muhtaçları var deyip kendisine götürdüğümüz yemeği istemeyen vatandaşlarımız oluyor. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çıkan yemeklerin en güzel şekilde çıkması için büyük gayret gösteriyoruz. Sadece 9 ay içerisinde 110 adet koyun bağışı yapıldı. Bu bağışlar sayesinde yemeklerimizin kalitesi, en üst düzeye ulaştı. Yaşlılarımız için hazırlanan bu yemekleri, her gün bizzat kontrol ediyorum. Düzenli olarak anketler yapıyoruz. Anketlerle memnuniyet durumunu kontrol ederken yeni taleplere göre değişiklikler yapıyoruz. Elhamdülillah çıkan yemekler, bir aşevinde çıkan yemekten çok farklı durumda. Kaymakamlığımız bünyesindeki aşevimize, ayni ve nakdi bağışta bulunan tüm hayırseverlere, ilçemiz adına, ilçemizin yaşlıları, engellileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşları adına teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu tür projeleri yapmamız için bizleri teşvik eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

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