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Yaşlılara bir nefes

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakamlık tarafından başlatılan ‘Yaşlılara Bir Nefes Projesi’ kapsamında yalnız yaşayan yaşlılar ile bir araya gelindi.

16 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Yaşlılara bir nefes

Engelli ve yaşlılara yönelik yapılan projede Kaymakam Tugay Cingirt, her hafta bir araya geliyor. Proje kapsamında düzenlenen kahvaltıda yaşlılar ile bir araya gelen Kaymakam Cingirt, sohbet edip dertlerini dinledi. Proje hakkında bilgi veren Cingirt, “Projemizde hafta yalnız yaşayan yaşlılarımızla bir araya gelerek, yaşlılarımızın yalnızlık hissinden kurtarıp sosyal ortamda dahil etmeği amaçlıyoruz. İhtiyaçlarını sorunlarını çözmek ve sağlık kontrolleri yaparak daha kaliteli bir zaman geçirmelerini sağlamak için başlattığımız vefa projemizi her hafta düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” ifadeleri kullandı.
Rabia Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılara Bir Nefes
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