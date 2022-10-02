Yaşlılar unutulmadı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevine ziyaret düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, uzmanlar ve sağlık çalışanları huzurevi sakinlerini ziyaret ederek günlerini kutlayıp karanfil dağıttılar.

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