Yaşlılar unutulmadı

1 Ekim ‘Dünya Yaşlılar Günü’nde Halk Sağlığı Başkanlığı personelleri yaşlıları unutmadı.

Ziyarette uzmanlar tarafından yaşlılara, hastalıklar hakkında bilgiler verildi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Çağla Susuz; Prostat- Lenfoma kanserleri ve Kalp Sağlığı, Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Diyetisyen Okan Temizyürek; yaşlılıkta sağlıklı beslenme, Fizyoterapist İsmail Emre Kocabay; Fiziksel Aktivite konularında bilgilendirme eğitimleri yaptılar.

Yapılan ziyarette Halk Sağlığı Başkanlığı personelleri tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde her yıl ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ nedeniyle etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri teması ‘Fiziksel Aktivite’ olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Esenli Bilal Şahin Huzurevi’ne ziyaret düzenlendi. Ayrıca Yozgat Belediyemizin destek ve katkılarıyla yerel sanatçı Önder Yaşar tarafından müzik dinletisi sunularak yaşlılarımızla güzel ve eğlenceli vakit geçirildi” denildi. »Haber Merkezi

