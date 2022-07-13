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Yaşayan tarih

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Aydıncık ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Adile Türksoy’u ziyaret etti. 

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Yaşayan tarih

Ziyarette Milletvekili Yusuf Başer’e, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu eşlik etti. 
Asırlık Adile Türksoy’un Osmanlı'yı görmüş, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş yaşayan bir tarih olduğunu söyleyen Milletvekili Başer, “Aydıncık ilçemizde 112 yaşında olan Adile teyzemizi ziyaret ettik. Ellerini öptük. Hatırını sorduk. Bayramını kutladık. Rabbim, Aydıncıklı Adile Türksoy teyzemizin ömrüne bereket versin” dedi. »Haber Merkezi

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