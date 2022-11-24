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Yaşayan kuş türleri fotoğraflandı

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karadağ ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat Bozok Kuş Gözlem Topluluğu tarafından “Yozgat’ta Yaşayan Kuş Türlerinin Gözlemlenmesi, Fotoğraflanması ve Sergilenmesi” konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. 

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Yaşayan kuş türleri fotoğraflandı

Sergi, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında düzenlenendi.
“ÇEVRECİ BİR ANLAYIŞLA”
Çevreci ve sosyal sorumluluk projesinde görev alan öğrencileri tebrik eden Karadağ, “Çevreci bir anlayışla hazırlanan bu sosyal sorumluluk projesi için öğrencilerimizi kutluyorum. Yozgat, zengin doğal güzellikleriyle, kültürüyle, gastronomisiyle keşfedilmesi gereken bir il. Yozgat’ın görünür kılınması ve tanıtılması adına bu tür öğrenci projeleri önemsiyoruz emeği geçenlere tekrar tebrik ediyorum.” dedi. 
Açılışın ardından sergiyi gezen Rektör Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Kuş ve Gözlem Topluluğu üyelerinden Yozgat’ ta olan kuş türleri hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi

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Yaşayan Kuş Türleri Fotoğraflandı
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