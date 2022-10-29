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“Yaşasın Cumhuriyet"

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
“Yaşasın Cumhuriyet"

Dekan Prof. Dr. Mehmet Güçlü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyetinin 100 yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Milletine, Yozgat’ımıza, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine ve öğrenci ve meslektaşlarıma hayırlı ve kutlu olsun. Uzun işgal yılları ve uzun bir kurtuluş savaşından sonra yanmış, yıkılmış ve fakri zaruret içinde olan bir ülkenin insanlarının küllerinden yeniden dirilerek eğitimini, sanayisini ve rejimini yeniden dizayn ederek milletler ailesindeki asil yerini almıştır.
‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ felsefesi ile kulluktan vatandaşlık mertebesine erişen insanı ile tarih de Göktürklerden sonra ikinci defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti adıyla tarihe yeni bir sayfa ve yeni bir destan yazılmıştır. Bu destanı yazan; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmay heyetine minnet, şükran ve dualarımı arz ediyorum.
Hain, gafil zihniyet sahiplerine ve kötü emelli güruhlara rağmen inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” 
»Haber Merkezi
 

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Yaşasın Cumhuriyet
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