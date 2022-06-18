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Yaşar Gülmez Kuyumculuk açıldı

Yozgat Yaşar Gülmez Kuyumculuk düzenlenen törenle hizmete açıldı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Yaşar Gülmez Kuyumculuk açıldı

Sarraflar Caddesinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Dair Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni iş yerlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen İşletme Sahibi Adem Gülmez, “Yeni bir sektör ile Yozgatlı vatandaşlarımız için hizmete başladık. İnşallah Yozgat’ımız için elimizden gelenin fazlasını yaparak en kaliteli hizmeti vereceğiz. Yeni evlenecek olan çiftlerimize Allah da yardım eder biz de kul olarak yardım edeceğiz. Açılışımızda bizleri kırmayarak gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. 
Muhammed Üstüntaş

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Yaşar Gülmez Kuyumculuk Açıldı
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