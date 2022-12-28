Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedeflenmektedir.

Belediye bünyesinde hazırlanan ve tüm okulları kapsayacak şekilde planlanan eğitim ile öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamada bulunana Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat Belediyesi olarak yaşanabilir, sürdürülebilir, çağdaş ve sağlıklı bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Temiz çevre politikasıyla başlattığımız bu eğitim sürecinde amacımız tüm okullarımıza ulaşarak öğrencilerimize sıfır atık ve geri dönüşüm kavramlarını aşılamak ve çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından Atık Nedir?, Atık Türleri Nelerdir?, Atıkların Renk Skalalarına Göre Ayrılması Nasıl Yapılır?, Sıfır Atık Nedir?, Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır? ve Atıkların Oluşmaması İçin Biz Neler Yapabiliriz? Konularında öğrencilerimize eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, Sıfır Atık Projesi ile israfın önlenmesi, doğal kaynakların koruması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin yönetim şeklinin kurulması, atıkların geri dönüşümü konularını kapsayan atık önlenme yaklaşım hedefleri kapsamında çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımalarını amaçlıyoruz. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için verilen eğitimin yanı sıra oyunlar, eğitici videolar ve uygulamalı aktivitelerle çevre dostu bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.” dedi.



“HER KESİME ULAŞACAĞIZ”

Projenin sürekliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarının tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edeceklerini belirten Köse, “Dünya üzerinde değişen iklimin önüne geçerek, çevremizi korumak, sıfır atık ile geri dönüşümü sağlamak hepimizin temel görevleri haline gelmiştir. Geri dönüşümü sağlanan her bir atık sonucunda kesilen ağaç sayısı, tüketilen enerji, kaynak israfı azalacak, tasarruf ve verim artacaktır. İsrafın azaltılması ve kaynaklarımızın korunması adına gelecek nesillerimize Çevre Bilincini aşılamamız büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Yozgat Belediyesi olarak bizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın yanı sıra geleceğimizin teminatı çocuklarımıza okullarında gerekli eğitimleri vererek, yavrularımıza çevre bilinci aşılıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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