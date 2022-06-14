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Yaşam Merkezi'nde inceleme

Kayseri’ye giden Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde hayırsever ile Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği alanında Türkiye’nin en gelişmiş merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi.

14 Haziran 2022 Salı 00:15
Yaşam Merkezi'nde inceleme

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri’ye gelen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezdi. Tesisi ilgiyle gezen, sınıflarda özel öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, Başkan Büyükkılıç’tan tesis hakkında bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni çok beğendiklerini dile getiren ve takdir edilecek örnek projeleri hayata geçirdiği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden heyet, merkezdeki vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da hazır bulundu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Yaşam Merkezinde Inceleme
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