Yasak yok!

Hayvanları Koruma Kanunu ile Petshop'larda kedi ve köpek bulundurulamayacak; görsellerden seçilen kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek.

Yozgat esnaflarından petshop sahibi Metin Baştürk, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada hayvan satışını yasaklayan bir kanun ya da kuralın olmadığını, sadece barınma ile alakalı bir düzeltme yapıldığını söyledi. Yeni çıkan tasarıya göre petshop resmi işletmelerinde satışa engel bir durumun olmadığını, sadece teşhiri noktasın bir yönetmeliğin çıktığını belirten Baştürk, “Bu karar, insanların hayvanları kapalı alanlarda kapatarak satışa sunmaması için alınmıştır. Bu kararın alınmasındaki bir diğer sebebin ise, merdiven altı dediğimiz yani insanların evlerde ya da herhangi bir yerde bu hayvanları çoğaltarak vergi ödemeden Türkiye ekonomisine zarar vermemesi için alındığını söyleyebiliriz. Bizde bu karara saygı duyuyoruz. Bizim satışımızda herhangi bir engel yok. Biz kedi-köpek satabiliyoruz. Lakin faturalı ve çiftlik hayvanları olması şartıyla. Belgeli hayvanların tamamını yine aynı sistemde insanlara satabiliyoruz. Bizler için uygulama ise, hayvanları dükkânlarımızın içinde barındıramıyoruz. Bu hayvanları daha ferah, hijyenik, sağlıksal anlamda faydalanabileceği ortamlarda barındırarak onları fotoğraf ve katalog üzerinden satışını devam ettireceğiz” dedi.

Petshoplarda hayvan satılmayacağına dair bir yasağın olmadığının altını çizen Baştürk, “Sadece barındırma ile alakalı bir düzeltme yapıldı. Biz halen kedi ve köpek satabiliyoruz. Herhangi bir engel yok sadece belgeli satabiliyoruz. Bu ayrıca devletin vergi kaygısından dolayı almış olduğu bir karar. İnsanların sanal ortamlarda bu hayvanları ticari maksatlı teşhir ederek satışını yapıyorlar. Bu yüzden alınmış bir karar” diye konuştu.

‘İLETİŞİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ’

Hayvan sahiplenmek isteyenlerle hayvanlar arasında bir iletişim kurulması gerektiğini vurgulayan Baştürk, “Kabul edilen bu kanunun bizim açımızdan bir artısını göremiyoruz. Çünkü mevzuatın önü çok açık. Burası Türkiye ve Türkiye'de her şeyin bir çaresi var. Biz iletişime çok önem veriyoruz. Hayvan sahiplenecek kişilerin öncelikle hayvanlarla iletişim kurmasından yanayız. Mesela hayvanları severek, dokunarak onlarla iletişim kurarsanız, onu benimsemeniz daha kolay olur. Bu sayede onu içtenlikle sahiplenirsiniz. Bizim en büyük problemimiz katalog ve fotoğraflardan hayvanları insanlara göstererek satmak. Çünkü bu şekilde ne kadar iyi bir iletişim sağlayabiliriz. Sosyal medyaya baktığımız zaman hayvan satışı bizden daha çok yapılıyor ve daha rahat satıyorlar. Daha uyguna da satabiliyorlar. Bu yüzden bizim için artısı yok hatta eksisi olacak. Çünkü insanlar göremediği, dokunamadığı şeyleri alamazlar. Bu her sektör için geçerli. Fotoğraflarla hayvan sahiplendirmenin çok sağlıklı olmayacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı müşteriler yönünden muzdarip olabiliriz” şeklinde konuştu.

‘HAYVANLARA DAHA FAZLA İLGİ VE ALAKA GÖSTERİYORUZ’

En büyük avantajlarının geriye dönük hayvanları resmi manada adlandırarak barındırabileceklerini söyleyen Baştürk, “Hayvanları uygun koşullarda barındırarak gerekirse birebirde teşhirleri ile yani göstererek, dokunarak iletişim sağlayarak satışlarını yapabileceğiz. Bizler hayvanlarımıza en kaliteli mamaları veriyoruz. Çünkü onların sağlıksal durumu bizim ticari engelimizdir. Biz hayvan sahiplenen ya da bakan hobicilerden 2 kat daha fazla ilgi ve alaka gösteriyoruz. Bizim ticari kaygımızda olduğu için hayvanların sağlıklı diğer hobici dostlarımıza göre 1 kat daha fazla önemli. Piyasa da 30-40 liralık mama kalmadı. Hayvanlarda zaten düşük kaliteli mamaları tüketemiyor. Hobici dostlarımız arasında sevdiği hayvanı en ucuz mamayla beslemek isteyenler var. Biz bu konuda iyiyiz çünkü en kaliteli mamalarla hayvanlara bakıyoruz. Petshoptan hayvan alınmaz diye bir algı oluşturdular. Bizlerden alınmayacakta kimden alınacak bu hayvan soruyorum. Yani bu hayvanı siz kimden tedarik edeceksiniz? Devletini düşünmeyen insan başka yerden tedarik eder. Biz yasal yollarla satıyoruz. Faturalı, fişli ve muhatap olacağınız bir yer var. Mesela geçenlerde bir müşterimiz sanal ortamdan kedi sahiplenmiş. Ankara'dan kediyi getirmiş. Kedi iki gün sonra ex olmuş. Yani kedi ölmüş. Karşı tarafta muhatap yok. Bizler insanların her türlü yaşayabileceği sorunlarda da yanındayız. Devlet eğer bu işe bir el atabilecek ise sosyal medyada hayvan ticareti yapmayı hatta sahiplendirmeyi dahi ortadan kaldırarak iletişimi sonlandırılmalı. İnsanlar oradan şöyle paylaşıyorlar; ‘Sahiplendirilecektir, bilgi özelden’ İnsanlar özelden iletişime geçiyor. Oradan konuşarak petshoptan 300-500 aşağı vererek satıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğe karşı olmadıklarını vurgulayan Baştürk, “Yönetmelikte, yaptırım konusunda mantıkdışı gelen şeyler olduğunu gördük. Tabii ki federasyonumuz bununla alakalı çalışmalarını başlattı. Yani biz şundan yanayız, hayvan sahiplenme konusunda bir iletişim olmalı. Dediğim gibi ben denemeden sweatshirt alamam, pantolonu denemeden alamam. Bunun gibi düşünelim. Hayvanla insan arasında bir iletişim olmalı” diyerek sözlerini tamamladı.

»Sema Nur Koçaker