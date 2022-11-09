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“Yaşadığımız gurur tarif edilemez”

İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Salim Bilgin, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
“Yaşadığımız gurur tarif edilemez”

Gençlik Kolları İl Başkanı Salim Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“‘Çırpınırdın Karadeniz,
Bakıp Türk’ün bayrağına,
Ah ölmeden bir görseydim,
Düşebilsem toprağına.’
Azerbaycan Şairi Ahmet Cevat Hacıbeyli bu dizelerle dile getirmişti vatan özlemini.
Can Azerbaycan’ımızın, kandaşlarımızın zaferinin yıldönümünde Türk milleti olarak yaşadığımız sevinç ve gurur tarif edilemez.
Yıllarca süren işgalin zafer ile sonuçlanması, vatan toprağına kavuşmanın heyecanı ile Türk’e zincir vurulamayacağına bir kez daha tüm dünya şahit olmuştur.
Tarihi, kahramanlıklarla dolu olan bu aziz millet Turan ile yine bir araya gelecek ve yine tüm dünya buna tanıklık edecektir.
Atila’dan Sultan Alparslan’a, Fatih’ten Mustafa Kemal’e ve Nuri Paşalara bu onuru yaşatan Türk ordusu var olsun!
Kardeş ülke Azerbaycan’ın zafer gününü yürekten kutluyor, Turan el’de kavuşacağımız günlerin olanca hasretiyle kucaklıyorum.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yaşadığımız Gurur Tarif Edilemez
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