Yarışma düzenlenecek

Büyükler, gençler, U17 ve U15 kategorilerinde 250-300 civarında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Yozgat Ulusal Dağ Bisikleti yarışları 5 Ağustos’ta halk yarışları ile başlayacak. 6 Ağustos Cumartesi günü sporcuların katılımı ile devam edecek olan yarışlar 7 Ağustos Pazar günü final müsabakaları ve madalya töreni ile sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu teknik kurul üyesi Ali Yılmaz, "5-6-7 Ağustos tarihlerinde Yozgat’ta Ulusal Dağ Bisikleti yarışmasının 3'üncüsünü yapacağız. Seneye bu yarışmamızı uluslararası yapmayı planlıyoruz. Takriben 250-300 sporcu gelecek. Yarışımız 5 ağustos da halk yarışı ile başlayacak. 6 Ağustos da profesyonel sporcuların gelişi ile beraber kayıtları ve akşamüzeri saat 18.30'da Sondan Kaçma Yarışını Lise Caddesinde yapılacak. 7 Ağustos da Çamlık Milli Parkında Ulusal Dağ Bisikleti yarışımız saat 09.00’da başlayacak. Yarışmalarımızın bitimde saat 16.00’da ödül törenimizi Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenleyeceğiz" dedi.

Yozgat’ın spor kenti olma yolunda ilerlediğini hatırlatan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Geçtiğimiz hafta Dünya Rafting Şampiyonasını yaptık. Bisiklet Federasyonumuzla da uzun süredir Yozgat'ta bisiklet yarışları yapılması, bunun rutin hale getirilerek, her yıl tekrarlanmasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu yıl ulusal düzeyde yarışlar yapılacak, önümüzdeki yıl ise uluslararası müsabakalar yapılarak, yabancı sporcuların katılımı da sağlanacaktır.” dedi.

Tour Of Central Anatolia bisiklet yarışmaları ile ilgili de bir çalışmanın federasyon tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Vali Polat, “İç Anadolu bölgesindeki illeri kapsayacak bir bisiklet turunu her yıl belirli zamanlarda yapmak için çalışıyorlar. Yozgat'ta da bisiklet yarışlarının günü, tarihi belli olduğu bir tur şeklinde yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. »İHA