Yarışma düzenlendi

Öğrencilerin katkıları ile bu yıl ikincisi düzenlenen Proje Etkinliği ve Yarışması’nda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yenilikçi, güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeler görücüye çıktı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Yücel Güney ve Profesör Dr. Güngör Yılmaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, düzenlenen proje etkinliğine ilişkin bilgiler aktardı.

Fakülte yönetimi olarak Proje Etkinliği ve Yarışması’nı düzenlemekteki amaçlarının mezun olacak öğrencilerin bitirme projesi, ödev, araştırma ve uygulama projelerini etkinlik çerçevesinde bir araya getirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Güney, ayrıca öğrencilere poster sunumu yapma deneyimi de kazandırdıklarının altını çizdi.

Üniversite-sanayi işbirliği açısından düzenlenen etkinliğin öneminden bahseden Prof. Dr. Güney şunları kaydetti: “Uygulamaya yönelik sektörün ihtiyacı olan birbirinden farklı toplamda 101 proje ve 125 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmekte. Bu yıl ikincisi düzenlenen bu etkinliğin her yıl düzenlenerek geleneksel bir hüviyete bürünmesi arzusundayız. Proje etkinliğine katkı sağlayan öğrencilerime, akademik danışmanlarına öğretim elemanlarına çok teşekkür ediyorum.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, eğitim faaliyetlerini bir proje ile daha değerli hale getirmek ve bu sevinci iç ve dış paydaşlarla birlikte yaşamak amacıyla düzenledikleri proje etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getirdi.

Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “2006 yılında kurulan bir üniversiteyiz ama Mühendislik- Mimarlık Fakültemizin 1992 yılında kurulması ile neredeyse yarım asırlık bir geçmişi var. Başladığı günden itibaren çok farklı düzeylerde ve bölümlerde mühendislik disiplinleri içerisinde tam da deneyim ve tecrübesine yakışan tarzda önemli başarılara imza atmış dünya sıralaması da dâhil olmak üzere adından söz ettiren bir fakülteden bahsediyoruz. Başarıyı hemen bugüne ya da bir yıla sığdırmak doğru değildir. Eğer bir yerden başlayıp onun hedeflerine yönelik ne yapacağınızı da bilirseniz arkasından büyük bir başarının çıkacağına şahit olursunuz. Bunun en güzel örneği BEEM Takımıdır. TEKNOFEST yarışlarında gösterdikleri ve ortaya koydukları başarı hedeflediklerini gerçeğe dönüştürme noktasında başarılı bir örnektir. Bu, hedefe yönelik bir projenin inanarak nasıl bir başarı hikâyesine dönüştüğünün göstergesidir. Endüstriyel kenevir liflerinden üretilen kanonun yarışlara katılması İhtisas Üniversitesi olmamız özelinde diğer güzel bir proje örneğidir. O açıdan da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çok değerli öğrencilerimizin bitirme çalışmalarından projelendirerek ödüle yönelik evirilmesi bizim de çok önemsediğimiz bir şey. Bu ülkenin yarınları ve geleceğisiniz. Yarınların mühendisleri ve mimarları olacaksınız. Sizlerin donanımları, sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması bu ülkenin yarınlarının güçlü olması anlamına gelir. Gençler, o açıdan da bu proje pazarını sadece bir etkinlik olarak görmeyin. Bu etkinlik, bir emeğin bir çabanın bir fikrin hayata geçmiş ve sonuçlanmış halidir. Hepinizi tek tek kutluyorum ve sizleri alkışlıyorum. Ben inanıyorum ki bu projeyle sizler hayata ve mesleğinize çok daha farklı bir vizyonla bakacaksınız. Kendi yeti, beceri ve hayallerinizin gerçekleşmesinde azim ve kararlılıkla koşacaksınız. Kararlı bir şekilde hedeflere odaklanmak kesinlikle sizlere başarı getirecektir. Şimdiden başarılarınızı tebrik ediyor, etkinliğin vücut bulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Karadağ, öğrencilerin bin bir emekle hazırladıkları projeleri tek tek inceleyerek proje danışmanlarından bilgiler aldı.

Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından ‘Proje Etkinliği ve Yarışması’ kapsamında, dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. »Haber Merkezi