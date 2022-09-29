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‘Yarınlarımız şenlenecek’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2022-2023 yeni eğitim ve öğretim yılında okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
‘Yarınlarımız şenlenecek’

Ziyaretleri kapsamında Merkez Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. 
Sınıfları gezen Yazıcı, öğrencilerle sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. 
Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, öğrencilere hedef belirlemede rehberlik yapılması, şube rehber öğretmenleri ve rehber öğretmeler tarafından öğrencilerle zamanlı ve zamansız bireysel görüşmeler yapılması, Milli eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz gönderilen kaynak kitapların haricinde yardımcı kaynak kitap aldırılmaması, derslerin bakanlık tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarından işlenmesi, bakanlık tarafından yayınlanan örnek soruların öğrencilere çözdürülmesinin takibinin yapılarak kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi ve eksik kazanımların Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) telafi edilip, tam öğrenmenin gerçekleştirilmesinin gerekliliğinden bahsederek, tüm eğitim faaliyetlerinin eşgüdüm içeresinde yürütülüp  kurum kültürünün daha da geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalardan bahsetti.
Okulların yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür eden Yazıcı, ziyaretini sonlandırdı. 
»Haber Merkezi
 

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