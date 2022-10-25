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Yardımlar devam ediyor

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.

25 Ekim 2022 Salı 03:31
Yardımlar devam ediyor

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli ailelere kömür dağıtımı başladı. 
Yetkililer tarafından Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı aileler tespit edilerek dağıtım gerçekleştiriliyor. 
4 BİN 600 TON KÖMÜR DAĞITILDI
2002 yılında itibaren kömür dağıtımının yapıldığını ifade eden Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, “Vakfımıza kayıtlı ailelerimizden ihtiyaç sahibi olanları tespit ederek yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hane sayısı yüksek, geliri belirli bir seviyenin altında olan ailelerimize yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yabancı uyruklu sobalı evlerde oturan kişilerinde kömür ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geçen sene toplamda 6 bin ton dağıtım gerçekleştirdik. Bu senede hedefimiz 4 bin 600 ton kömür dağıtımı gerçekleştirmek. Şuanda 3 bin 200 ailemize kömür dağıtımımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu sayımızı 3 bin 500 aileye çıkaracağız” ifadeleri kullanıldı. »Rabia Şahin 

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Yardımlar Devam Ediyor
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