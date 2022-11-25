Yardım eli uzatıldı

Sarıkaya ilçesine bağlı Kargalık köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan bir vatandaşın evi yanması üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım kampanyası başlatıldı.