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Yardım eli uzatıldı

Sarıkaya ilçesine bağlı Kargalık köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan bir vatandaşın evi yanması üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yardım eli uzatıldı

Geçen aylarda evinin içinde kışlık malzemeleriyle birlikte kileri, ahırı ve tandırlığı yanan vatandaşın yardımına İHH gönüllüleri koştu.
Sarıkaya İHH Derneği tarafından konu incelerek yardım kampanyasını başlatıldı.
Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Sarıkaya Temsilciliği önderliğinde yapımı üstlenilen evde İHH yetkililerince son aşamaya gelindiği bildirildi. 
»Haber Merkezi

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Yardım Eli Uzatıldı
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