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Yozgat
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Yardım eli uzatıldı

Deniz Feneri Derneği, Yozgat’ta açılışını gerçekleştirdiği Geçici Giyim Mağazası ile 15 gün boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin kıyafet ihtiyacını karşılayacak.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Yardım eli uzatıldı

Deniz Feneri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde açtığı geçici giyim mağazalarını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan sonra İç Anadolu’nun merkezinde bulunan Yozgat’ta halkla buluşturdu.
Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Özkan açılışta yaptığı açıklamada, açılışı yapılan geçici mağazadan 15 gün boyunca 450 aileden bin 500 Yozgatlı ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağını söyledi.
Özkan, “Derneğimiz kuruluşundan bugüne denk çeyrek asırlık süre içerisinde Ülkemizin her bir köşesi, her karış toprağı başta olmak üzere; Balkanlardan, Kafkaslara, Asya’dan Orta Doğuya oradan Afrika’ya Kısaca Gönül Coğrafyamızda onlarca Ülkeye Aziz Milletimizin emanetlerini ulaştırmakta, şanlı bayrağımızı gururla buralarda dalgalandırmaktadır.
Bu imkânların oluşturulmasında Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizlere fırsat veren ve önümüzü açan Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet Büyüklerimize ve hamiyetperver Necip Türk Milletimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu vesile ile Yozgat ilimizde 5’inci kez açtığımız ve daha önceden ekiplerimiz tarafından aile incelemeleri tamamlanarak yardım almaya uygun görülmüş Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Şefaatli ilçelerimiz başta olmak üzere Merkez’den 450 aileye market gıda kartı, temizlik kolisi ve yaklaşık bin 500 ferde giyecek yardımında bulunulacaktır.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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Yardım Eli Uzatıldı
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