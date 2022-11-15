Yardım çalışmaları başladı

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammet Emin Erbek, Yozgatlı vatandaşları yardım kampanyasına davet etti.

Erbek; "Suriye’de 2011 yılından bugüne devam eden iç savaş, büyük acılara sebep oldu. Savaş süresince, yüz binlerce insan hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da yaralandı ve sakat kaldı. Milyonlarca insan ise, hayatlarına ülke içinde ya da dışında mülteci olarak devam ediyor. Kamplarda, yaşamlarını sürdüren insanlar, çoğu zaman temel ihtiyaçlara ulaşmakta bile zorluklar yaşıyor. Kamplarda hayat, kış aylarında ise daha da zorlaşıyor. İnsanlar, soğuğa dayanıksız çadırlarda, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.” dedi.

İHH ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İHH Suriye için kış yardımı çalışmalarının başladığını belirten Erbek, “Suriye’de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce kişi var. Ülkede şu anda dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’de yardım çalışmalarında bulunan İHH, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik 2022 yılı kış çalışmalarını başlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı, ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ sloganıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında, on binlerce kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

DESTEK OLMAK İÇİN

Vatandaşların nasıl destek olması gerektiğini anlatan Erbek, “Suriye halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden KIS yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SURIYE KIS yazarak yardım edebiliyor.” şeklinde konuştu.

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