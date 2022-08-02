Yapılmadık yol kalmayacak

Belediye tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, yapılmayan yol kalmayacağını belirtti. Altıntaş, “Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın ayağını çamurdan tozdan kesene kadar mücadeleye devam, Yeşil Mahallemizde bulunan 450 metre uzunluğunda olan yolumuzun yapımına başlamış bulunmaktayız. Burada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun, zengin ve çalışkan bir belediyemiz var siz kıymetli hemşehrilerimizden sadece sabır istiyorum. Yapılmadık yol çözülmedik sorun kalmayacak Yamaçlı’lı kardeşlerim her şeyin en iyisine layık” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi