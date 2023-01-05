Yapılan zam memnun etmedi!

TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.18 olarak açıklandığına dikkat çeken Taşkın, çarşıya pazara çıkan, markete alışverişe giden vatandaşların gerçek enflasyonunun farklı olduğunu söyledi.

Taşkın, Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memura ve emekliye yüzde 16,47 zammın kesinleşmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik" açıklamasını yaptığını, bu zammın memur ve memur emeklilerini tatmin etmediğine dikkat çekerek, Anayasa ile güvence altına alınan insanca yaşama hakkının dikkate alınmadığını belirterek şunları ifade etti:

“TÜİK bizi şaşırtmadı. Cebimizden kepçeyle götürdü, şimdi kaşıkla verilmesini sağladı. Dar ve sabit gelirli kamu çalışanları, emekliler markete giremiyor, çarşıya pazara çıkamıyor; kış mevsiminin ortasındayız ve doğalgaz, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerini karşılayamaz halde. Bu halde iken milletin aklıyla alay edercesine Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.18 olarak açıklıyor. Aralık ayı fiyat artışları dikkate alınarak memur ve emekliye yapılan zam oranının vicdanen kabul edilemez olduğunun altını çizmek istiyorum.

Bilindiği gibi asgari ücrete 2023 yılı için yapılan zam oranı yüzde 54’tür. Elektrik, doğalgaz, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda da yaşanan yüksek fiyat artışları dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zam oranı kadar zam beklenirken maalesef yüzde 25 zam açıklaması dar ve sabit gelirli vatandaşlarda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Asgari ücrete zam yapılırken cömert davranan Hükümet, ne yazık ki söz konusu memur ve emekli olduğu zaman aynı cömertliği göstermiyor. Dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ve emeklilerin insanca yaşayabilmeleri imkânsızlaştı. İktidarın, kamu çalışanlarını ve emeklilerini enflasyonun altında ezdirmemek için refah payı ile birlikte en az yüzde 54 zam yapması beklenirken memur ve emekli umduğunu bulamadı. Açıklanan zam oranından sonra sarı sendikalar çıkıp “istediğimizi aldık, kazandık” açıklaması yaparlarsa hiç şaşmam. Sendikalara yüzde 2 baraj getirilmesi için verdikleri çabayı, emeği ve mücadeleyi dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin gerçek enflasyonun üstünde zam alması için mücadele etmiş olsalardı büyük iyilik yapmış olurlardı. Sarı sendikalar bu halden herhalde memnundurlar. Kamu çalışanlarını düşürdüğünüz hale bakın! Ey sarı sendikalar, sizi ayakta alkışlıyorum!” »Haber Merkezi