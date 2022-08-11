Yapılacaklar görüşüldü

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Müdür Yardımcısı Özgür Akgün ve Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı’nın katıldığı toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılacak iş ve işlemler konuşuldu. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, yürürlüğe giren yasa kapsamında, dün itibarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tescili bulunan yetmiş iki spor kulübü derneğinin devrinin gerçekleştirildiğini, bazı spor kulübü derneklerinin, dernek olarak faaliyetlerini sürdürmek üzere genel kurul kararıyla tüzük değişikliği yapılarak, deren statüsünde kaldığını ve ilerleyen süreçte, dernek olarak faaliyet gösteren ancak, tescil edilmemiş spor kulübü derneklerinin ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tescilini müteakiben devir işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında, iş ve işlemlerin kurumlarınca sürdürüleceğini bu konuda yönetmeliğinde yayımlanarak yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

Yeni oluşturulan “ Spor Kulübü“ tüzel kişiliği adıyla faaliyetini sürdürecek spor kulüplerinin, her türlü iş ve işlemlerini Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülecek. »Haber Merkezi