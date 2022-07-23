Yangınlara karşı uyarı

Vatandaşların herhangi bir duman gördüklerinde 112 acil çağrı merkezi veya 177 alo yangın ihbar hattını aramaları önem arz ettiğini belirten Akdağmadeni Kaymakamlığı, yangınların yüzde 88’inin insan kaynaklı nedenlerle çıktığını ifade etti.

İçinde bulunulan yangın sezonu boyunca vatandaşların ateşli piknik yapmamaları, şayet ateşli piknik yapmak isterlerse izin verilen yerlerde yapmaları gerektiğini belirten kaymakamlık, sigara izmaritlerini yere atmaması, pet ile cam şişeleri doğaya bırakmaması ve anız yakmaması konusunda uyardı. »Haber Merkezi