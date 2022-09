YALNIZCA 112!

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 110 Yangın ihbar hattı, 112 Sağlık, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangını ihbar hattı tek bir çatı altında toplandı. Yozgat’ın 112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği ilk iller arasında olduğuna değinen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, gazetemize yaptığı açıklamada, tüm acil numaraların artık tek numara 112 ile hizmet vermekte olduğunu söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

112 Acil Çağrı Merkezinin Avrupa birliği projesi olduğuna değinen Müdür Harun Esim, “Belediyelerin İtfaiye birimi Yangın İhbar hattı 110 devreye alınmış daha sonra 112 Sağlık, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangını İhbar hattı sistemimize entegre edilmiştir. Tüm acil numaralar artık tek numara 112 ile hizmet vermektedir.” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinde telefonları cevaplayan personelin aldığı eğitimden bahseden Esim, “Çağrı karşılayıcı personelimiz, görevlerine başlamadan önce uygulamalı olarak yapılan eğitimlerden geçiriliyorlar. En çok karşılaşılan durumlara dair uygulamalı eğitim yapılmaktadır.” diye konuştu.

SANİYELERLE YARIŞILIYOR

Bir çağrı geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezinde işleyen süreci anlatan Esim, “Vatandaş çağrı merkezini aradığında çağrı karşılayıcı personel vatandaş ile konuşarak GSM üzerinden düşen konumu doğruluyor. Ardından saniyelerle yarışılan bir ortamda mümkün olduğunca karşıdaki kişiyi sakinleştirerek olayı anlattırıp iç yüzünü öğreniyorlar. Bunları sisteme metin olarak işleyip vakayı ilgili kurum ya da kurumlara aktarıyorlar. Sağlık kurumu başta olmak üzere vakaların ses kaydı öncelikli olan ilgili kuruma aktarılıyor. Böylece vaka ile ilgili her kurum kendine ait olan bilgiyi sistemlerinde işleyerek ekiplerini olay yerine yönlendiriyor. Bu şekilde koordinasyon sağlanarak ekipler olay yerine intikal ediyor.” şeklinde konuştu.

ASILSIZ ÇAĞRI ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Asılsız çağrılardan da bahseden Esim, “Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise asılsız çağrı oranıdır. Asılsız aramalarda çağrıyı yapan vatandaş acil arama için arayan diğer vatandaşların hizmet almasında gecikmeye sebep olabilmektedir. İlimizde bu oran Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen daha da düşmesi için eğitim, tanıtım çalışmalarımız il genelinde devam etmektedir. Yıllar içinde çağrı merkezi çalışmalarımızın tanıtım faaliyetleriyle yüzde 75 olan asılsız çağrı oranı yüzde 52 seviyelerine kadar geriledi. Bu konuda ilimiz halkının hassasiyetine teşekkür ediyorum. Ama yine de yeterli olmadığını düşünüyorum. Asılsız çağrılar yüzünden daha acil olan çağrılara ulaşmamız zaman alır. Bu tür asılsız aramalar yardıma ihtiyacı olan insanların çağrı merkezine daha hızlı ulaşmasını önlemektedir. Asılsız ihbar yapanlara bu konuda can ve mal güvenliğinin önemini tekrar hatırlatıyoruz.” dedi.

BİR BİR İKİ - 112

Bugüne kadar alınan çağrılardan da bahseden Esim, “122, bu üç rakam hayat kurtarıyor. 7 gün 24 saat ilimizin her yerinden ücretsiz olarak aranabilen bu numara, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide devreye giriyor. Her gün binlerce çağrıya karşılık veren 112 Acil Çağrı Merkezi, 2022’nin başından Eylül ayına kadar 323 bin 230 kişi, 2016 yılından bu zamana kadar toplam çağrımız 3 milyona yaklaşmıştır.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezleri arama oranlarının arttığına da değinen Esim, “Acil Çağrı Merkezinin ne kadar büyük bir proje olduğu özellikle pandemi sürecinde daha önemli hale geldi. Bu süreçte ilimiz merkez ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ve İSDEM İl Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerinin tüm koordinasyonu 112 Çağrı Merkezleri tarafından yapıldı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasında da onların bütün ihtiyaçları 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan yönlendirmeyle karşılandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde, normalde aldığımız çağrının çok üzerinde çağrı alındı. Ayrıca çağrı merkezimiz temaslı veya pozitif olduğunu söyleyen vatandaşlarımızı ilgili birimlere ve VEFA sosyal destek birimlerine aktarıldı.” ifadelerini kullandı.

HAYAT KURTARABİLECEK BİR PROJE

Yeni nesil 112 projesini anlatan Esim, projeye yıl sonuna kadar geçilmesini hedeflediklerini söyledi. Yeni Nesil 112 Projesi ile yeni hizmetlerin entegresine devam edileceğinden bahseden Esim, trafik kazalarında hayati önem taşıyan E-Çağrı modülü hakkında bilgi verdi. Esim, “Bu, araçların kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezlerini aramasına yönelik bir proje. Eğer vatandaşlarımızın aracında ‘e-call’ modülü varsa otomatik olarak 112’yi arıyor. Sürücü çağrı merkezini arayamayacak durumda bile olsa aracın konumu bu modül sayesinde çağrı merkezine otomatik olarak bildiriliyor. Böylece ilgili ekiplerimizi hemen yönlendirebiliyoruz. Hayat kurtarabilecek bir proje. Bilinirliğinin artırılması çok önemli.” dedi.

Engelsiz 112 uygulaması hakkında görüşlerini belirten Esim, “Engelli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine gerektiği zaman hızlıca ulaşabilmeleri için geliştirilen bir uygulama. Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulama marketlerinden indirilebiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Engelli Vatandaşlarımız Ankara’daki Acil Çağrı Merkezinde görüntülü bir şekilde işaret dili ile iletişim kurulup gerekli yardım sağlanıyor. Bu uygulamanın da çok hayati önem taşımaktadır.” diye konuştu.

TEK TUŞLA ACİL ÇAĞRI

AFAD Acil Mobil Uygulamasının, afet ve acil durumlarda halkın daima yanında olduğunu söyleyen Esim, “Bilindiği gibi, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.” açıklamasında bulundu.

»Rabia Şahin

»Selma Şahin