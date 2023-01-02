Yalnız bırakmadılar

Çekerek, Şefaatli ve Kadışehri kaymakamları yeni yılda görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini yalnız bırakmadı.

ÇEKEREK

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri ve trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma yol kontrol ve uygulama noktalarını yerinde denetledi.

Güvenlik güçlerinin ve uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların yeni yılını kutlayan Kaymakam Güzel, daha sonra Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hastane çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.



ŞEFAATLİ

Kaymakam Yusuf Ilıca, ilçede yılbaşı gecesi vatandaşların huzurlu bir gece geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kaymakam Ilıca, yılbaşı gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesine görevlilerini yalnız bırakmadı.

Personellerin yeni yılını kutlayan Ilıca, “2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, barış ve esenlikler getirmesini diliyorum.” dedi.



KADIŞEHRİ

Yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan İlçe Kaymakam Yunus Polat, halkın güvenliği, huzuru ve sağlıklı bir yılbaşı geçirmesi için görevi başında olan jandarma, polis ve hastane personeline kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını tebrik etti. »Haber Merkezi